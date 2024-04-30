Niğde'de kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler öldü
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaşamını yitirdi.
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Ulukışla- Pozantı Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Ulukışla istikametinden Aksaray istikametine ilerleyen Durmuş Kılıç yönetimindeki 06 DAB 053 plakalı kamyon, Aksaray istikametinden Ulukışla istikametine ilerleyen Zeynel Yırtıcı’nın kullandığı 31 VS 634 plakalı çekici ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 sürücünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazanın ardından Ulukışla- Pozantı Devlet Karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte kaza yerine giden Niğde Valisi Cahit Çelik de bölgede incelemede bulundu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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