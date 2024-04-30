Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

NİĞDE'de, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan Hasan Yılmaz (15), yaşamını yitirdi. Kazada, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Niğde- Kayseri yolu Edikli beldesi yakınlarında meydana geldi. Zekarya Ünalan yönetimindeki 06 BRB 975 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen ve iddiaya göre aydınlatması bulunmayan Tahsin Yılmaz yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklette yolcu konumunda bulunan Hasan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Tahsin Yılmaz ve hafif ticari araç sürücüsü Zekarya Ünalan ile araçta bulunan eşi Güleser Ünalan ve 10 yaşındaki kızı Nihal Ünalan ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.