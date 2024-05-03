Niğde'de tarım arazileri dolu ve selden zarar gördü

NİĞDE'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Patates ekimlerinin devam ettiği şu günlerde buğday ve hububat gibi ürünlerimiz selden zarar gördü. Geçen yıla oranla baktığımızda buğdaylarımızın boyu 20-30 santimetre olması gerekirken, bu yıl 40-50 santimetreye yaklaşmış durumda. Buğdaylarımızın boyu normalinden büyük olunca dolu nedeniyle büyük zarar gördü" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Niğde'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Son iki günde etkisini artıran sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Dolu ve sağanağın fazla olduğu bölgelere baktığımızda Kiledere, Alay ve Ağcaşar gibi köy ve kasabalarda tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Patates ekimlerinin devam ettiği şu günlerde buğday ve hububat gibi ürünlerimiz meydana gelen selden zarar gördü. Geçen yıla oranla baktığımızda buğdaylarımızın boyu 20-30 santimetre olması gerekirken, bu yıl 40-50 santimetreye yaklaşmış durumda. Buğdaylarımızın boyu normalinden büyük olunca dolu nedeniyle zarar meydan geldi. Yine ilimizde Aktaş, Ovacık, Ballı ve Güllüce gibi köylerimizde de dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Çiftçilerimize her zaman hatırlattığımız gibi TARSİM sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Küresel ısınmayla bu tür yağışların bundan sonra da devam edeceği öngörülüyor. Devletimize tarım arazilerinin zarar görmesiyle ilgili gerekli bilgiler verildi ve incelemeler yapıldı" ifadelerini kullandı.