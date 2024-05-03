Niğde'de üreticilere tarım sigortası uyarısı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları uyarısında bulundu.

Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde sağanak ve dolunun Kiledere, Alay ve Ağcaşar’da ekili arazilere daha yoğun zarar verdiğini söyledi.

Kenar, "Aktaş, Ovacık, Ballı ve Güllüce gibi köylerimizde de dün etkili olan dolu ve yağmur sonrası tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Çiftçilerimize her zaman hatırlattığımız gibi tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.