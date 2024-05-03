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        Niğde'de üreticilere tarım sigortası uyarısı

        Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:59
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        Niğde'de üreticilere tarım sigortası uyarısı
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        Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları uyarısında bulundu.

        Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde sağanak ve dolunun Kiledere, Alay ve Ağcaşar’da ekili arazilere daha yoğun zarar verdiğini söyledi.

        Kenar, "Aktaş, Ovacık, Ballı ve Güllüce gibi köylerimizde de dün etkili olan dolu ve yağmur sonrası tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Çiftçilerimize her zaman hatırlattığımız gibi tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

        Başkan Kenar, buğday ekili alanlardaki pas hastalığını da dikkati çekerek, "Buğdayın erken olmasından dolayı bu hastalık ekili alanlarımızda görülmeye başlandı. Çiftçilerimiz ivedilikle tarlalarını kontrol edip sarı ve kahverengi pas hastalığına karşı ilaçlama yapmalı. Aksi takdirde hastalık dolayısıyla ciddi verim kaybı yaşanacak." diye konuştu.

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