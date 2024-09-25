Türkiye'nin misket elması üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat dönemi

TÜRKİYE'ninelma üretiminde büyük paya sahip, misket elma üretiminin de yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "2023 yılında 90 bin dekar alanda 166 bin 834 ton rekolte elde edilmişti. 2024 yılında ise 87 bin dekar alanda 170 bin ton misket elması rekoltesi bekleniyor" dedi.

Misket elma üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat edilen elmalar, soğuk hava depolarına konulurken; çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Elmalar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Libya, Rusya, Irak ve Hindistan'a sevk ediliyor. Niğde olarak erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadına ağustos ayının ilk haftasında başlanılmıştı. Şimdiyse misket elma hasadımıza başladık. Ağustos ayı içerisinde başlayan elma hasadımız ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Niğde bölgesinde ürettiğimiz daha çok misket elması, gala, golden, skarlet gibi elma çeşitlerimiz bulunmaktadır" dedi.