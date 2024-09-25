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        Türkiye'nin misket elması üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat dönemi

        TÜRKİYE'ninelma üretiminde büyük paya sahip, misket elma üretiminin de yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:15
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        Türkiye'nin misket elması üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat dönemi
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        TÜRKİYE'ninelma üretiminde büyük paya sahip, misket elma üretiminin de yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "2023 yılında 90 bin dekar alanda 166 bin 834 ton rekolte elde edilmişti. 2024 yılında ise 87 bin dekar alanda 170 bin ton misket elması rekoltesi bekleniyor" dedi.

        Misket elma üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Niğde'de hasat edilen elmalar, soğuk hava depolarına konulurken; çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Elmalar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Libya, Rusya, Irak ve Hindistan'a sevk ediliyor. Niğde olarak erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadına ağustos ayının ilk haftasında başlanılmıştı. Şimdiyse misket elma hasadımıza başladık. Ağustos ayı içerisinde başlayan elma hasadımız ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Niğde bölgesinde ürettiğimiz daha çok misket elması, gala, golden, skarlet gibi elma çeşitlerimiz bulunmaktadır" dedi.

        'ELMA ÜRETİMİNDE İDDİALI BİR İLİZ'

        Asım Baş, "Niğde elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde Isparta'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2023 yılında 90 bin dekar alanda 166 bin 834 ton rekolte elde edilmişti. 2024 yılında ise 87 bin dekar alanda 170 bin ton misket elması rekoltesi bekleniyor. Dış pazarın istediği elmaları, Niğde'de kaliteli bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. İlimizde üretilen elma çeşitlerimiz Arap ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu ülkelerine, Uzak Doğu ülkelerine ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialı bir iliz. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu yurt dışına, farklı noktalara pazarlanıyor" diye konuştu. Misket elma üretimine ilişkin de Baş, "Ülkemizde misket elma üretiminde ilimiz, Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. İlimizde üretilen misket elması, sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Ayrıca ilimiz elma ağacı bakımından da birinci sırada yer almaktadır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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