Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Deney sırasında tüpün kırılmasıyla üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan 8 öğrenci taburcu edildi

        NİĞDE'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deney tüpünün kırılması sonucu, üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımının sıçraması üzerine hastaneye götürülen 8 öğrenci, taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deney sırasında tüpün kırılmasıyla üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan 8 öğrenci taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deney tüpünün kırılması sonucu, üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımının sıçraması üzerine hastaneye götürülen 8 öğrenci, taburcu edildi.

        Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün saat 15.30 sıralarında, öğrenciler deney yaparken deney tüpü düşüp, kırıldı. Tüplerdeki sülfürik asit ve çinko karışımı, öğrencilerin üzerine sıçradı. Yaralanan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrenciler Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K.'nin (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelip, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Niğde'de bir okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi
        Niğde'de bir okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi
        Deney sırasında tüpün kırılması sonucu üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan...
        Deney sırasında tüpün kırılması sonucu üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan...
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        İsrail'in saldırıları Niğde'de protesto edildi
        İsrail'in saldırıları Niğde'de protesto edildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Niğde'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Niğde'de konuştu:
        Sıcaklık ve kuraklık Niğde'de elma üretimini olumsuz etkiledi
        Sıcaklık ve kuraklık Niğde'de elma üretimini olumsuz etkiledi