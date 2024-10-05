Deney sırasında tüpün kırılmasıyla üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan 8 öğrenci taburcu edildi

NİĞDE'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deney tüpünün kırılması sonucu, üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımının sıçraması üzerine hastaneye götürülen 8 öğrenci, taburcu edildi.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün saat 15.30 sıralarında, öğrenciler deney yaparken deney tüpü düşüp, kırıldı. Tüplerdeki sülfürik asit ve çinko karışımı, öğrencilerin üzerine sıçradı. Yaralanan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrenciler Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K.'nin (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelip, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.