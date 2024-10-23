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        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

        NİĞDE merkeze bağlı Gümüşler beldesinde Ahmet Ekinci (60) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:40
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        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
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        NİĞDE merkeze bağlı Gümüşler beldesinde Ahmet Ekinci (60) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Gümüşler Beldesi'nde oturan Ahmet Ekinci, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, düştü. İhbar üzerine bahçeye gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Ekinci'nin öldüğü belirlendi. Ekinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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