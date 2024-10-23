Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Gümüşler Beldesi'nde oturan Ahmet Ekinci, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, düştü. İhbar üzerine bahçeye gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Ekinci'nin öldüğü belirlendi. Ekinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

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