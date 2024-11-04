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        Seyir halindeki traktörden düşüp öldü

        NİĞDE'de hareket halindeki traktörden düşen Rukiye Şahin (58) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:25
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        Seyir halindeki traktörden düşüp öldü
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        NİĞDE’de hareket halindeki traktörden düşen Rukiye Şahin (58) hayatını kaybetti.

        Dündarlı beldesinde yaşayan Yakup Şahin (60) ve eşi Rukiye Şahin, sabah saatlerinde tohum ekmek için tarlaya traktörle gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra Rukiye Şahin, dengesini kaybedip traktörden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Şahin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada Rukiye Şahin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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