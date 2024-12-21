Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Yılbaşı klasiği kartpostallar tarih oldu: Öğrenciler bazen ödev için alıyor

        YILBAŞI,bayram ve doğum günü gibi özel günlerde insanların birbirlerine gönderdiği, genellikle kırtasiye önlerinde satılan kartpostallar, gelişen teknoloji ile tarihe karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı klasiği kartpostallar tarih oldu: Öğrenciler bazen ödev için alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILBAŞI,bayram ve doğum günü gibi özel günlerde insanların birbirlerine gönderdiği, genellikle kırtasiye önlerinde satılan kartpostallar, gelişen teknoloji ile tarihe karıştı. Niğde'de 33 yıllık kırtasiyeci Erhan Erdil, "En son ne zaman sattığımı bile hatırlamıyorum, o derece ilgi görmüyor. Okullardan bazen öğrenciler geliyor; ödev için alıyorlar" dedi.

        Cep telefonu kullanımı ve mesajlaşmanın yaygınlaşması ile eski yılların vazgeçilmezi kartpostallar unutulmaya yüz tuttu. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve görüntülü görüşmenin başlamasıyla da tamamen ortadan kalktı. Niğde'de 33 yıllık kırtasiyeci Erhan Erdil, geçmiş yıllarda yetiştirmekte zorlandıkları kartpostalların şimdi 5 liradan bile alıcı bulamadığını söyledi. Erdil, "Eskiden bu dönemlerde, yılbaşına sayılı günler kala kartpostallar kapışılırdı. En son ne zaman sattığımı bile hatırlamıyorum, o derece ilgi görmüyor. Okullardan bazen öğrenciler geliyor; ödev için alıyorlar. Ömrün olduğunca iş yerimde bu geleneği yaşatmaya ve kartpostal satmaya devam edeceğim" dedi.

        'ESKİYE DÖNÜŞÜN YAŞANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

        Niğde'de sadece kendisinin kartpostal sattığını anlatan Erdil, "Artık insanlar her şeyi internet üzerinden yapıyor. Artık hiçbir kitabevinde kartpostal satışı yapılmıyor. Kartpostal artık tamamıyla tarih oldu. Her şeyde bir öze dönüş olduğu gibi kartpostalda da yıllar sonra eskiye dönüşün yaşanacağını düşünüyorum. Eskiden iş yerimizin önüne açtığımız kartpostal standına insanların da ilgisi yoğundu, çok tercih ediliyordu. Aslında kartpostallar bir kentin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bir kente bir turist veya bir yabancı geldiğinde ilk olarak kartpostal alırdı. Ayrıca aldıkları çok sayıda kartpostalları ülkesine götürürdü. Teknolojinin gelişimi ile bu gelenek de yok olup, gitti" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik, patates paketleme tesisini inceledi
        Niğde Valisi Çelik, patates paketleme tesisini inceledi
        Niğde'de yöresel gıda ürünleri kursu açıldı
        Niğde'de yöresel gıda ürünleri kursu açıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla...
        Niğde'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla...
        Balkan şampiyonu tekvandocunun yeni hedefi Avrupa'da zirve
        Balkan şampiyonu tekvandocunun yeni hedefi Avrupa'da zirve
        NÖHÜ ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalan...
        NÖHÜ ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalan...