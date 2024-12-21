Yılbaşı klasiği kartpostallar tarih oldu: Öğrenciler bazen ödev için alıyor

YILBAŞI,bayram ve doğum günü gibi özel günlerde insanların birbirlerine gönderdiği, genellikle kırtasiye önlerinde satılan kartpostallar, gelişen teknoloji ile tarihe karıştı. Niğde'de 33 yıllık kırtasiyeci Erhan Erdil, "En son ne zaman sattığımı bile hatırlamıyorum, o derece ilgi görmüyor. Okullardan bazen öğrenciler geliyor; ödev için alıyorlar" dedi.

Cep telefonu kullanımı ve mesajlaşmanın yaygınlaşması ile eski yılların vazgeçilmezi kartpostallar unutulmaya yüz tuttu. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve görüntülü görüşmenin başlamasıyla da tamamen ortadan kalktı. Niğde'de 33 yıllık kırtasiyeci Erhan Erdil, geçmiş yıllarda yetiştirmekte zorlandıkları kartpostalların şimdi 5 liradan bile alıcı bulamadığını söyledi. Erdil, "Eskiden bu dönemlerde, yılbaşına sayılı günler kala kartpostallar kapışılırdı. En son ne zaman sattığımı bile hatırlamıyorum, o derece ilgi görmüyor. Okullardan bazen öğrenciler geliyor; ödev için alıyorlar. Ömrün olduğunca iş yerimde bu geleneği yaşatmaya ve kartpostal satmaya devam edeceğim" dedi.