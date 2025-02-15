Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
NİĞDE'de düzenlenen operasyonunda çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ile satışında kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
NİĞDE'de düzenlenen operasyonunda çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ile satışında kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkardıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatı yaptığı öne sürülen 3 kişiyi belirledi. Ekipler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evleri ve uyuşturucu imalatı için kullandıkları bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid, 19,7 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan teknik malzemeler, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli kalibrelerde tabanca fişekleri ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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