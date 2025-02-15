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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        NİĞDE'de düzenlenen operasyonunda çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ile satışında kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 01:42 Güncelleme: 15.02.2025 - 01:45
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        NİĞDE'de düzenlenen operasyonunda çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ile satışında kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatı yaptığı öne sürülen 3 kişiyi belirledi. Ekipler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evleri ve uyuşturucu imalatı için kullandıkları bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid, 19,7 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan teknik malzemeler, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli kalibrelerde tabanca fişekleri ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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