Niğde Belediyespor, teknik direktör Kömürlüoğlu ile anlaştı

Türk futbolunun deneyimli isimlerinden olan Kömürlüoğlu, kariyerinde birçok kulüpte antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu. Niğde Belediyespor’un yeni hocasıyla nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, taraftarlar Kömürlüoğlu’nun takıma katkı sağlayacağına inanıyor.

Ali Sevimli’nin istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Niğde Belediyespor yönetimi, takımın başına Ahad Kömürlüoğlu’nu getirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Takımımızın yeni teknik direktörü Ahad Kömürlüoğlu olmuştur. Yuvana hoş geldin Ahad Hocam” denildi.

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