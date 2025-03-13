Niğde'de mumya satmaya çalışan şüpheliler adliyede (2)

7KİŞİ TUTUKLANDI, BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAK

Niğde'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Niğde Valiliği, şüphelilerin mumyayı bulduğu bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları başlatılacağını duyurdu.

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlatğlan soruşturma kapsamında Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi. H.G. isimli kişinin evine 11 Mart'ta baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelerin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen M.A. da gözaltına alınıp, adliyeye çıkarıldı. 7 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada tutuklanan şüphelilerin ifadesiyle belirlenen alanda jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları gerçekleştirileceği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadelemiz kapsamında, özverili çalışmaları için jandarma teşkilatımıza ve sürecin hukuki aşamalarında titizlikle görev yapan adliye teşkilatımıza teşekkür ederiz. Kültürel mirasımıza sahip çıkma konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.