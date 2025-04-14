Çocuk işçi, iş kazasında hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste çalıştığı iddia edilen Abdurrahman Özkul, kolunu geri dönüşüm makinesine kaptırdı. Sağ kolu omuz bölgesinden koparak ağır yaralanan Özkul, tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özkul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı öne sürülen ve kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul (14), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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