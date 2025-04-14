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        Çocuk işçi, iş kazasında hayatını kaybetti

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı öne sürülen ve kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul (14), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:38
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        Çocuk işçi, iş kazasında hayatını kaybetti
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        NİĞDE'nin Bor ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı öne sürülen ve kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul (14), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste çalıştığı iddia edilen Abdurrahman Özkul, kolunu geri dönüşüm makinesine kaptırdı. Sağ kolu omuz bölgesinden koparak ağır yaralanan Özkul, tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özkul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Savcılık, iş kazısıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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