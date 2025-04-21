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        Turfanda patates deposu Niğde'de ekim alanları azaldı

        TÜRKİYE'deen erkenci patates hasadının yapıldığı, 'turfanda patates deposu' olarak bilinen Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ekim alanları, bu yıl 19 bin dekardan 13 bin dekara düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:10
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        Turfanda patates deposu Niğde'de ekim alanları azaldı
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        TÜRKİYE'deen erkenci patates hasadının yapıldığı, 'turfanda patates deposu' olarak bilinen Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ekim alanları, bu yıl 19 bin dekardan 13 bin dekara düştü.

        Ülkede en erken patatesin yetiştirildiği ilçede ekim çalışmalarında sona yaklaşıldı. Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Yusuf Mercan, turfanda patates deposu olarak bilinen ilçede geçen yıl 19 bin dekar alanda ekim yapıldığını, bu yıl çiftçilerin farklı ürünlere yönelmesiyle 13 bin dekar alanda üretim yapılacağını kaydetti.

        'ÇİFTÇİ BU YIL PATATES EKMEKTEN VAZGEÇTİ'

        Artan girdi maliyetlerinin üreticileri zorladığını belirten Mercan, "Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve değişkenliği de üreticiye olumsuz yansıdı. Bu nedenle birçok çiftçi, bu yıl patates ekmekten vazgeçti. Patates hem ekonomik hem de istihdam açısından önemli bir ürün. Maliyetlerin düşürülmesi ve üreticilere verilen desteklerin artırılması lazım. Özellikle genç çiftçiler üretimden uzaklaşmaya başladı. Bu gelecek yıllarda ekim alanlarının daha da azalmasına yol açabilir" dedi.

        'FİYATLARIN DAHA DA YÜKSEK OLACAĞINI BEKLİYORUZ'

        Mercan, ilçede turfanda patates hasadının mayıs ayının son haftasında başlayacağını hatırlatarak, "Piyasaya erken sürülen ürünler genellikle yüksek fiyattan alıcı buluyor. Ekim alanlarının azalmasının neden olduğu ürün azlığı da buna eklenince fiyatların daha da yüksek olacağını bekliyoruz. Üreticimizin tekrar eski gücüne kavuşabilmesi için destek programlarının artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve pazarlama alanlarının geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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