Turfanda patates deposu Niğde'de ekim alanları azaldı

TÜRKİYE'deen erkenci patates hasadının yapıldığı, 'turfanda patates deposu' olarak bilinen Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ekim alanları, bu yıl 19 bin dekardan 13 bin dekara düştü.

Ülkede en erken patatesin yetiştirildiği ilçede ekim çalışmalarında sona yaklaşıldı. Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Yusuf Mercan, turfanda patates deposu olarak bilinen ilçede geçen yıl 19 bin dekar alanda ekim yapıldığını, bu yıl çiftçilerin farklı ürünlere yönelmesiyle 13 bin dekar alanda üretim yapılacağını kaydetti.

'ÇİFTÇİ BU YIL PATATES EKMEKTEN VAZGEÇTİ'

Artan girdi maliyetlerinin üreticileri zorladığını belirten Mercan, "Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve değişkenliği de üreticiye olumsuz yansıdı. Bu nedenle birçok çiftçi, bu yıl patates ekmekten vazgeçti. Patates hem ekonomik hem de istihdam açısından önemli bir ürün. Maliyetlerin düşürülmesi ve üreticilere verilen desteklerin artırılması lazım. Özellikle genç çiftçiler üretimden uzaklaşmaya başladı. Bu gelecek yıllarda ekim alanlarının daha da azalmasına yol açabilir" dedi.