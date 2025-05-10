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        Erbakan: Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi konumuna geldik

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6 yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:25
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        Erbakan: Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi konumuna geldik
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6 yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık. Yüzde 7’lik oy oranımızla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumuna geldik" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Niğde İl Başkanlığı 3. Olağan İl Kongresi’ni yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, partisinin kuruluşundan bugüne kat ettiği mesafeyi övgüyle anlattı. Erbakan, “Altı yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık. Yüzde 7’lik oy oranımızla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumuna geldik. Bu başarı, milletimizin partimize duyduğu güvenin ve teşkilatlarımızın gece- gündüz demeden yaptığı fedakar çalışmaların ürünüdür” dedi.

        ‘GENÇLERİMİZ EVLENEMİYOR, HAYAL KURAMIYOR’

        Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya da değinen Erbakan, özellikle gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Erbakan, “Türkiye’de 6 milyon çocuk yoksulluk içinde, gençlerimiz işsiz ve evlenemiyor. Bir gram altın 4 bin lirayı aştı. Evlilik desteği yetersiz. Gençlerimiz ev kuramıyor, hayal bile kuramıyor. Bu düzen değişmeli” ifadelerini kullandı.

        'MİLLİ GÖRÜŞÜ İKİNCİ 40 YILDA YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ'

        Erbakan, konuşmasında milli görüş hareketinin temel değerlerine sadık kalacaklarını vurgulayarak, “Niğde’de salonları dolduran siz değerli vatandaşlarımız, milli görüşün yeniden şahlanışının en büyük delilisiniz. Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Abdülhamid Han’ın izinde; Erbakan Hocamızın gömleğini çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

        'BETONLA DEĞİL, ÜRETİMLE KALKINACAĞIZ'

        Türkiye’de üretim ve istihdamın artırılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, “Ne eğitimde ne istihdamda olan 5 milyon gencimiz var. Bu tabloyu değiştirecek projelerimiz hazır. Türkiye’yi betonla değil, üretimle ve istihdamla kalkındıracağız” diye konuştu.

        Konuşmasında emeklilerin yaşam koşullarına da değinen Erbakan, “Emekli maaşları enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. 2021’de 2 bin 469 TL olan emekli maaşı, alım gücü bakımından bugün 13 bin liranın altına düştü. Bu adaletsizliğe son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

        Kongrede tek aday olarak seçime giren Taner Gümüş, delegelerin oylarıyla yeniden Niğde İl Başkanlığı görevine seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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