Erbakan: Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi konumuna geldik

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6 yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık. Yüzde 7’lik oy oranımızla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumuna geldik" dedi.

Yeniden Refah Partisi Niğde İl Başkanlığı 3. Olağan İl Kongresi’ni yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, partisinin kuruluşundan bugüne kat ettiği mesafeyi övgüyle anlattı. Erbakan, “Altı yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık. Yüzde 7’lik oy oranımızla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumuna geldik. Bu başarı, milletimizin partimize duyduğu güvenin ve teşkilatlarımızın gece- gündüz demeden yaptığı fedakar çalışmaların ürünüdür” dedi.

‘GENÇLERİMİZ EVLENEMİYOR, HAYAL KURAMIYOR’

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya da değinen Erbakan, özellikle gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Erbakan, “Türkiye’de 6 milyon çocuk yoksulluk içinde, gençlerimiz işsiz ve evlenemiyor. Bir gram altın 4 bin lirayı aştı. Evlilik desteği yetersiz. Gençlerimiz ev kuramıyor, hayal bile kuramıyor. Bu düzen değişmeli” ifadelerini kullandı.