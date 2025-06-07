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        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi vefat etti

        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi Kadriye Gürel vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:35
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        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi vefat etti
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        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in annesi Kadriye Gürel vefat etti.

        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer’in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gürer, yaptığı paylaşımda “Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde” ifadelerini kullandı.

        Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer’in cenazesinin İstanbul Karacaahmet’teki işlemlerinin ardından memleketi Niğde’ye götürüleceğini açıkladı. Cenaze töreninin 8 Haziran 2025 Pazar günü, Bor ilçesindeki Paşa Camii’nde öğle namazının ardından yapılacağı ve Bor Acıgöl Mezarlığı’nda defin işleminin gerçekleşeceğini bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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