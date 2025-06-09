Niğde'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaşamını yitirdi, 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Niğde- Ulukışla yolu üzeri Kemerhisar İçmeceler mevkisinde meydana geldi. Abdullah Arslan yönetimindeki 51 ACB 669 plakalı otomobil, M.Ü. yönetimindeki 34 BEN 436 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Abdullah Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücüsü M.Ü ise Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.