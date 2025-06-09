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        Niğde'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        NİĞDE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaşamını yitirdi, 1 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 19:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 19:10
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        Niğde'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        NİĞDE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaşamını yitirdi, 1 sürücü yaralandı.

        Kaza, Niğde- Ulukışla yolu üzeri Kemerhisar İçmeceler mevkisinde meydana geldi. Abdullah Arslan yönetimindeki 51 ACB 669 plakalı otomobil, M.Ü. yönetimindeki 34 BEN 436 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Abdullah Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücüsü M.Ü ise Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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