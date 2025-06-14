Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

        NİĞDE'de kendisinden haber alınamayan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NİĞDE'de kendisinden haber alınamayan N.Ö. (20), evinde ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Karaatlı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden haber alınamayan N.Ö., yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        NÖHÜ'de Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü açıldı
        NÖHÜ'de Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü açıldı
        Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere...
        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere...
        Niğde'de aranan 165 kişi yakalandı
        Niğde'de aranan 165 kişi yakalandı
        Niğde'de 11 olay aydınlatıldı
        Niğde'de 11 olay aydınlatıldı