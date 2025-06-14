Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
NİĞDE'de kendisinden haber alınamayan N.
NİĞDE'de kendisinden haber alınamayan N.Ö. (20), evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Karaatlı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden haber alınamayan N.Ö., yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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