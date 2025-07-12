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        Niğde'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 16 yaralı

        NİĞDE'de minibüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:00
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        Niğde'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 16 yaralı
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        NİĞDE’de minibüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde’den Adana istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen TIR ve minibüs de kaza nedeniyle çarpışıp şarampole yuvarlandı. Kazada 3 araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralılarının birinin durumunu ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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