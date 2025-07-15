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        Şehadetinin 9'uncu yılında Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

        ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:25
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        Şehadetinin 9'uncu yılında Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
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        ANKARA’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 15 Temmuz 2016’da darbeci general Semih Terzi’yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 9’uncu yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda general Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir’in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        'VATAN HAİNLERİYLE MÜCADELE ETTİ'

        Almanya’dan akraba ve arkadaşlarını ziyarete gelen Fatma Kılıç (56), Ömer Halisdemir’in mezarına gelip, dua etti. Kılıç, ziyareti gelmeden önce kararlaştırdığını belirterek, “Şehidimizi mezarı başında anmak bize gurur ve onur veriyor. O ve onun gibilerin sayesinde bu bayrağın altında buluşabiliyoruz. Vatan hainlerine karşı göğsünü gererek mücadele edip, şehit olduğu için üzgünüz ancak bizi bu şekilde kurtardı. Bayrağını kimseye teslim etmediği için Rabb’im ona rahmet eylesin. Şehitlerimiz, milletini hiçbir zaman mağdur etmedi. Hayattaki askerlerimize rabbim hayırlı ömürler versin” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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