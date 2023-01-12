Niğde'de faili meçhul 9 asayiş olayı aydınlatıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 9 asayiş olayıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık, mala zarar verme ve 2 nitelikli dolandırıcılık olaylarının 9 şüphelisini gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 21 büyükbaş hayvan, Mersin'in Tarsus ilçesindeki sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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