Niğde'de faili meçhul 9 asayiş olayı aydınlatıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 9 asayiş olayıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık, mala zarar verme ve 2 nitelikli dolandırıcılık olaylarının 9 şüphelisini gözaltına aldı.
Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 21 büyükbaş hayvan, Mersin'in Tarsus ilçesindeki sahibine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.