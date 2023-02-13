Depremlerde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Niğde'de defnedildi

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NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş'taki depremde, Ebrar Sitesi'nin enkazında yaşamını yitiren Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yiğit Emre ve Aysima İkra'nın cenazeleri Niğde'ye getirildi.

Törende, yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü.

Yaman ailesinin naaşları, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Yaman'ın yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammet Furkan Bektaş, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan depremde Hatay'da yaşamını yitiren Hatay Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz, eşi Zeliha Gül, çocukları Esat, Muhammed Emin ve Ahmet Asaf'ın cenazeleri de Çiftlik ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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