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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de Tabal Gastronomi Evi hizmete açıldı

AA

Niğde'de Tabal Gastronomi Evi hizmete açıldı

NİĞDE (AA) - Yaklaşık 2800 yıl önce yemek kültürüyle öne çıkan Tabal Krallığı'nın hüküm sürdüğü Niğde'de, belediye tarafından faaliyete geçirilen "Tabal Gastronomi Evi"nde 100 çeşit yöresel yemek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saruhan Mahallesi'nde tarihi yapıda hizmete giren Tabal Gastronomi Evi'nde 100'e yakın Niğde ile Osmanlı yemekleri tanıtılacak.

Çiftlik ilçesine bağlı Kömürcü köyü yakınlarındaki Göllüdağ'da Hitit döneminde hüküm süren ve yemek kültürüyle öne çıkan Tabal Krallığı'nın adı verilen restoranın gastronomi turizmine hizmet etmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin her yönüyle tanıtımı için çalıştıklarını belirtti.

Niğde'nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle yeme, içme kültürünün tanıtılması için de çaba gösterdiklerini aktaran Özdemir, "Tabal Gastronomi Evi" adıyla düzenledikleri restoranı vatandaşların hizmetine sunduklarını anlattı.

Özdemir, turistlerin ziyaret ettikleri bölgenin mutfak kültürlerini de yakından tanımak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar yeni yerler, yeni destinasyonlar görmenin yanında, gezip gördükleri yörelerin farklı lezzetlerini de tanımak, bilmek istiyor. Turizmin geleceği açısından önemli bir yere sahip olan gastronomi için Niğde Belediyesi olarak biz de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu alanla ilgili yatırımlarımızı hızla artıracağız. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden devraldığımız Kültür Evi'ni, Niğde'ye özgü yemeklerin hazırlanıp sunulduğu restorana dönüştürdük. Yöremizin gastronomik unsurlarını burada vitrine koyup hem yöre halkına hem de yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmak istedik. Aynı anda 115 kişiye hizmet verebilecek olan restoranda hazırlanacak yemeklerin bir kısmı günümüz Niğde yemeklerinden bir kısmı da Osmanlı mutfağının farklı lezzetlerinden oluşacak."

Özdemir, Çiftlik ilçesine bağlı Göllüdağ'da 1930'lu yıllarda Tabal Krallığı'na ait çift aslan heykeli bulunduğunu, restoranın tanıtımında bu figürün kullanılacağını bildirdi.

Restoranda, Roma, Arap, Pers, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yemeklerin izlerini taşıyan, Niğde mutfağına ait coğrafi işaretli lezzetlerin de bulunduğu söğürme, ayva boranası, tarhana çorbası, babagannuş, şakşuka, tahinli köz patlıcan yoğurtlaması, portakallı kereviz, Gavurdağı salatası, Toros salatası, küşleme gibi 100'e yakın yemek, misafirlerin beğenisine sunulacak.

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