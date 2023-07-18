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        Niğde'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile 15 bin kişi yüzme öğrendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:39
        Niğde'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile 15 bin kişi yüzme öğrendi

        NİĞDE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Niğde'de düzenlenen kurslara katılan yaklaşık 15 bin kişi yüzme öğrendi.

        Proje kapsamında Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzunda düzenlediği kurslarda çocuk, genç ve yetişkinler yüzme öğrenme imkanı buldu.

        Havuzun amiri Bülent Erden, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitmenlerin 2019'dan beri yaklaşık 15 bin kişiye yüzme öğrettiğini söyledi.

        Kentte başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların yüzme öğrenmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Erden, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında sadece il merkezinde değil, Bor ilçesinden de çocuklar, araçlarla alınıp salona getiriliyor, kursun ardından evlerine bırakılıyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu projeyle 2019'dan bu yana 15 binin üzerinde yüzme bilmeyen çocuklarımıza eğitim verdik. Her ay 1000'e yakın çocuğu eğitime dahil ediyoruz. Yaz spor okulları 2 ay boyunca devam edecek. Bütün antrenör ve can kurtaran ekibimizle eğitim vermeye devam ediyoruz."

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