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        Şarkıcı Manuş Baba Niğde'de konser verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 22:15
        Şarkıcı Manuş Baba Niğde'de konser verdi

        NİĞDE (AA) - Niğde'de, Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

        Manuş Baba, Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesince Niğde Valiliği bahçesinde düzenlenen festivalde verdiği konserde, hareketli şarkılarıyla dinleyiciyi coşturdu.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Çamardı ilçesinde yarın düzenlenecek festivalin son gününün Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu'nun babası Yakup Soylu'nun vefat etmesi nedeniyle ertelendiğini söyledi.

        Özdemir, Manuş Baba'ya teşekkür ederek, çiçek verdi.

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