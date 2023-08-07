Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Çamardı Kooperatifi'ne ait T.A. yönetimindeki 01 FA 758 plakalı yolcu otobüsü, Çamardı-Adana kara yolunun 5. kilometresinde, M.B. idaresindeki 55 BAC 16 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası A.B. hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.