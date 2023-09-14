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        Niğde'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:49
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        Niğde'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü ile Edikli beldesinde uyuşturucu ticareti ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılarla birlikte, 596 gram kubar esrar, 174 kök kenevir, 29 bin 400 kaçak makaron ve 15 litre içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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