Niğde'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 14.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:49
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü ile Edikli beldesinde uyuşturucu ticareti ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte, 596 gram kubar esrar, 174 kök kenevir, 29 bin 400 kaçak makaron ve 15 litre içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.