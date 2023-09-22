Niğde'de lahana rekoltesinde artış bekleniyor

Lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Niğde'de hasat devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Bor ilçesi Kaynarca köyünde lahana hasadına katıldı, üreticilerle sohbet etti, bereketli sezon diledi.

Çelik, Niğde'nin bir tarım şehri olduğunu, tarımsal üretimde modern tarım teknikleri ve iyi tarım uygulamalarıyla birim alandan alınan ürünün miktarının ve kalitesinin yükseldiğini belirtti.

Bu sene lahana rekoltesinin yükselmesini beklediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu verilerine göre beyaz lahana üretiminde Niğde, Türkiye ikincisi. Son 5 yıllık süreçte üretim, her yıl arttı. Beyaz lahanada 2022'de 18 bin 530 dekarda yapılan üretim alanı, 2023'te yüzde 1,40 artışla 19 bin 790 dekara yükseldi. Öte yandan 2022'de 131 bin 205 ton olan rekolte 2023'te 132 bin 830 tona çıktı. Beyaz lahana ilimizin önemli ihraç kalemlerinden biri. Niğde'mizin beyaz lahanasını 3 ülkeye ihraç ediyoruz."

Çelik, Niğde'deki tüm üreticilerle gurur duyduklarına işaret ederek, stratejik sektörlerin başında tarımın geldiğini, bu nedenle her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.