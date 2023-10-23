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        Niğde'de PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

        Niğde'de PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:20
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        Niğde'de PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
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        Niğde'de PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Niğde PTT Başmüdürü Fahri Çeliker, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 183. yıl dönümünü kutlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

        Yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Çeliker, " PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutlamanın sevinicini yaşıyoruz. Hizmetlerimizi daha hızlı ve kaliteli anlatmak amacıyla bütün illerde çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Çeliker, 183. müşteri olan Ayşe Eker'e, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisini hediye etti.

        Hediye için Çeliker'e teşekkür eden Eker, PTT'nin hizmetlerinden memnun olduğunu aktardı.

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