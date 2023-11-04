Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı

        Niğde'de Bor Belediyesi tarafından yenilenen ve içinde sinema salonu bulunan Kültür Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de Bor Belediyesi tarafından yenilenen ve içinde sinema salonu bulunan Kültür Merkezi açıldı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Selçuk Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'a hizmetinden dolayı teşekkür etti.

        Çelik, "Çocukluğumuzda tek sosyal aktivitemiz ilçelerdeki sinemaya gitmekti. Ama bir dönem sonra ilçelerdeki sinemalar kapandı. Yerini dijital platformlar aldı. Fakat hiçbir platform sinemanın güzelliğini vermiyor." dedi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kültür merkezi ve sinema salonunun şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın Cumhuriyet'in 50. yılında, 1973'te faaliyete geçtiğini anlattı.

        Cumhuriyet'in 100. yılında binayı aslına uygun restore ettirdiklerini aktaran Baran, şöyle konuştu:

        "Merkezimizi hem sinema hem tiyatro hem konferans salonu olarak Bor'a ve Niğde'mize uzun yıllar hizmet edebilecek bir yatırım olarak gerçekleştirdik. Sinema salonu 440 kişi kapasiteli. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün istediği şartlara uygun şekilde yapıldı. Salon, sadece sıcak ve soğuk hava değil aynı zamanda temiz hava tünelleriyle donatıldı. Konferans, tiyatro ve sinema için 3 farklı ses sistemi mevcut. Lazer sinema makinasını kurduk ve şu anda Türkiye genelinde sadece iki tane var. Üç ve dört boyutlu gümüş perdede sinema keyfini yaşatabilecek bir imkan sağladık."

        Baran, merkezin işletmesinin belediye bünyesinde kurulan şirket üzerinden yapılacağına işaret ederek, 15 milyon lira maliyetle kurulan sinemanın haftanın 6 günü açık olacağını bildirdi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, merkez hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Çekirge
        Çekirge
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        10'un adı Aslan!
        10'un adı Aslan!
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı
        Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı
        Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
        Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
        Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duy...
        Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duy...
        Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü