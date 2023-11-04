Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı

Niğde'de Bor Belediyesi tarafından yenilenen ve içinde sinema salonu bulunan Kültür Merkezi açıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Selçuk Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'a hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Çelik, "Çocukluğumuzda tek sosyal aktivitemiz ilçelerdeki sinemaya gitmekti. Ama bir dönem sonra ilçelerdeki sinemalar kapandı. Yerini dijital platformlar aldı. Fakat hiçbir platform sinemanın güzelliğini vermiyor." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kültür merkezi ve sinema salonunun şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın Cumhuriyet'in 50. yılında, 1973'te faaliyete geçtiğini anlattı.

Cumhuriyet'in 100. yılında binayı aslına uygun restore ettirdiklerini aktaran Baran, şöyle konuştu:

"Merkezimizi hem sinema hem tiyatro hem konferans salonu olarak Bor'a ve Niğde'mize uzun yıllar hizmet edebilecek bir yatırım olarak gerçekleştirdik. Sinema salonu 440 kişi kapasiteli. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün istediği şartlara uygun şekilde yapıldı. Salon, sadece sıcak ve soğuk hava değil aynı zamanda temiz hava tünelleriyle donatıldı. Konferans, tiyatro ve sinema için 3 farklı ses sistemi mevcut. Lazer sinema makinasını kurduk ve şu anda Türkiye genelinde sadece iki tane var. Üç ve dört boyutlu gümüş perdede sinema keyfini yaşatabilecek bir imkan sağladık."

Baran, merkezin işletmesinin belediye bünyesinde kurulan şirket üzerinden yapılacağına işaret ederek, 15 milyon lira maliyetle kurulan sinemanın haftanın 6 günü açık olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, merkez hizmete açıldı.