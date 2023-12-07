Niğde'de bir tırda 3 milyon 750 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Niğde'de, 3 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Niğde'de, 3 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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