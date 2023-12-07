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        Niğde'de bir tırda 3 milyon 750 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

        Niğde'de, 3 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:41
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        Niğde'de bir tırda 3 milyon 750 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
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        Niğde'de, 3 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 3 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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