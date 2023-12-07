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        Niğde'de apartman girişinde çıkan yangında bir iş yeri ve daire zarar gördü

        Niğde'de bir apartmanın girişindeki tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangında, bir dairede ve iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:36 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:46
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        Niğde'de apartman girişinde çıkan yangında bir iş yeri ve daire zarar gördü
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        Niğde'de bir apartmanın girişindeki tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangında, bir dairede ve iş yerinde hasar oluştu.

        Merkez Esenbey Mahallesi Elhacı Mahmut Caddesi'nde bir apartmanın girişindeki kullanılmayan tahtalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

        Büyüyen yangın, bir iş yeri ve apartman dairesine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında iş yeri ve dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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