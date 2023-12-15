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        Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark açıldı

        Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:13
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        Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark açıldı
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        Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Niğde Belediyesi Kültür Merkezi altında kapalı otopark, araç kabulüne başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, otoparkın kent merkezindeki park sorunun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

        Park sorunun çözümü için 3 ayrı kapılı otopark daha yapacaklarını belirten Özdemir, "Vatandaşlar, 07.30-22.00 saatleri arasında hizmet verecek otoparktan ücretsiz yararlanabilecek. Yeni otoparkımız Niğde'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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