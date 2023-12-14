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        Niğde'de 2 işçinin fabrikada kazanı temizlerken zehirlenerek ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:07
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        Niğde'de 2 işçinin fabrikada kazanı temizlerken zehirlenerek ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında dün temizlik yapmak için girdikleri su kazanında kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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