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        Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:08
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        Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi (2)
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        Niğde'de, dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 5 işçiden 2'sinin yaşamını yitirmesi üzerine, ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavisi devam Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenen diğer iki işçinin tedavisi ayakta tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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