Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi (2)
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Niğde'de, dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 5 işçiden 2'sinin yaşamını yitirmesi üzerine, ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavisi devam Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenen diğer iki işçinin tedavisi ayakta tamamlandı.
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