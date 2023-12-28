Niğde'de AB Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Avrupa Birliği (AB) Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, akademik personel, AB projelerine daha etkin katılım sağlanması için bilgilendirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, programda yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim öğretimin yanında Ar-Ge ve projelerin yürütüldüğü kurumlar olduğunu belirtti.

Üniversitelerin aynı zamanda toplumun daha rahat yaşayabilmesi için teknolojiyle global dünyanın getirdiği sorunlara bilimsel çözümlerin üretildiği, projelerin yürütüldüğü kurumlar olduğunu ifade eden Tok, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin daha iyi yerlerde olabilmesi ve topluma müreffeh bir yaşamın sunulabilmesi için teknolojinin, eğitimin, sanayinin ve toplumun sorunlarına çözüm bulan proje çalışmalarını akademik çalışmalarımızın bir parçası olarak görmek siz değerli akademisyenlerimizin sorumluluğundadır. Büyük özveriyle yürüttüğünüz değerli Ar-Ge çalışmalarınıza ve projelerinize daha iyi yön verebilmek ve uluslararası arenalara açılmak adına AB Merkezi Projeler Toplantısı'nı düzenlemek sizlere bu alanda bilgi vermek ve bu alanda yapılacak çalışmalara desteğimizin sonsuz olacağını bildirmek istedik."

Toplantıda, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Latif Tek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Haykır ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Üründü, sunum yaptı.