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        Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü

        Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:15
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        Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
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        Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru yaşamını yitirdi.

        Sabri Turhan'ın (49) kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, Niğde Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turhan yaşamını yitirdi.

        Turhan'ın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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