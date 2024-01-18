Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü

Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru yaşamını yitirdi.

Sabri Turhan'ın (49) kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, Niğde Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turhan yaşamını yitirdi.

Turhan'ın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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