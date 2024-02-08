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        Niğde'de taksici aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti

        Niğde'de bir taksici, müşterisinin aracında unuttuğu içinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:02
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        Niğde'de taksici aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti
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        Niğde'de bir taksici, müşterisinin aracında unuttuğu içinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti.

        Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde taksicilik yapan Osman Altın, aracına binen müşterisi Özgen Koyutürk'ü (54) Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmana bıraktı. Altın, müşterisinin çantasını aracında unuttuğunu fark ederek, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na durumu bildirdi.

        Oda Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, çantadaki evraktan Koyutürk'e ulaşarak, içinde para ve altın bulunan çantayı sahibine teslim etti.

        Koyutürk, yaptığı açıklamada, Ankara'dan Niğde'ye geldiğini ve eve gitmek için taksiye bindiğini söyledi.

        Eve geldiğinde çantasını kaybettiğini fark ettiğini belirten Koyutürk, "Kıymetli evraklarımın, takılarımın olduğu bir çantaydı, manevi ve maddi değeri yüksekti. Sağ olsun Osman Bey bana en kısa zamanda ulaştırdı. Kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki böyle iyi insanlarımız var, iyilik kazansın, insanlık kazansın." ifadelerini kullandı.

        Koyutürk, İzmir'deki taksici cinayetini kınayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Taksici Altın da müşterisinin aracında unuttuğu çantasını teslim ettiğini dile getirerek, "Kendisi de bize bir miktar hediye takdim etti, teşekkür ediyorum. İzmir'deki olay bizleri çok üzdü. Taksiciler gece çok zor şartlarda çalışıyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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