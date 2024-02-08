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        Niğde'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi cumartesi günü açılıyor

        Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Millet Kütüphanesi, cumartesi günü törenle hizmete girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:23
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        Niğde'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi cumartesi günü açılıyor
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        Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Millet Kütüphanesi, cumartesi günü törenle hizmete girecek.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 154 kişinin aynı anda kullanabileceği 08.30-24.00 saatleri arasında hizmet verecek yeni nesil kütüphane, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla 10 Şubat Cumartesi açılacak.

        Açılışın ardından Ortaylı, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde söyleşiye katılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kütüphanenin açılışına herkesi davet etti.

        İlhanlı Mahallesi'nde yapılan Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin yakında hizmete gireceğini aktaran Özdemir, "Tarihi Ak Medrese'de sesli kütüphane çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan Hüdavent Hatun Parkı'ndaki sosyal tesisi de Niğde'de ilk anne-bebek kütüphanesi olarak halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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