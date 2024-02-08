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        Taksisinde unutulan 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine teslim etti

        NİĞDE'de, Osman Altın'ın (55) kullandığı takside unutulan, içinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasının bulunduğu çanta, sahibi kadına teslim edildi. Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, "Çantadan telefon numarasını bulup hanımefendiyi aradık, eşyaları kontrol edip eksiksiz olarak teslim ettik. Herkese örnek bir davranış oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:10
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        Taksisinde unutulan 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine teslim etti
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        NİĞDE'de, Osman Altın'ın (55) kullandığı takside unutulan, içinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasının bulunduğu çanta, sahibi kadına teslim edildi. Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, "Çantadan telefon numarasını bulup hanımefendiyi aradık, eşyaları kontrol edip eksiksiz olarak teslim ettik. Herkese örnek bir davranış oldu" dedi.

        Niğde kent merkezinde taksicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Osman Altın, dün gece Otobüs Terminali'nden müşterisi Ö.K.'yi (54) aldı. Ö.K., bir apartmanın önünde taksi ücretini ödeyip indi. Durağa döndüğünde araçta çanta olduğunu gören taksici Altın, içini açtığında altın, para ve evrakın olduğunu gördü. Altın, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gidip, durumu bildirdi. Oda başkanı Halil İbrahim Kızıltan, çantadaki evraktan cep telefonuyla aradıkları kişiye, çantanın kendilerinde olduğunu bildirdi. Ö.K. de durağa geldi. Taksici Osman Altın, çantayı sahibine teslim etti. Ö.K. ise taksi şoförü Altın'a zarf içinde miktarı açıklanmayan para ödülü verdi. Şoför Altın, "Başkanımızın çabaları neticesinde çantada iletişim bilgilerini bulduk ve sahibiyle iletişime geçtik. Çantanın sahibi odaya geldi, teslim ettik" dedi.

        'BAŞKASI OLSA VERMEYEBİLİRDİ'

        Çantasını teslim alan Ö.K. ise, "Otobüsten inip taksiye bindim ve eve gittim. Evimin önünde inip valizlerimle eve çıktım. Yorgun olduğumdan çantayı arabada unuttuğumun farkında değildim. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan telefon gelince hemen odaya geldim. Çantaya baktım, eşyalarım param ve altınlarım tamdı. Taksi şoförü Osman Bey'e teşekkür ederim. Başkası olsa vermeyebilirdi" diye konuştu.

        Niğde Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan da örnek bir davranışa imza atan taksi şoförü Osman Altın'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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