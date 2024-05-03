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        Niğde'de Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:17
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        Niğde'de Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi yaptı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sevgi Evleri'nde gerçekleşen programda, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından çocuklara diş bakımına dair bilgiler verildi.

        Programda çocuklarla sohbet eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, çocukların merak ettikleri sorulara cevap verdi.

        Üniversite hakkında çocuklara bilgiler veren Uslu, çocukları üniversite kampüsüne davet etti.

        Muayenelerin ardından Uslu ve öğretim üyeleri ile öğrenciler çocuklara ağız bakım ürünleri ile çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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