Niğde'de Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı

Muayenelerin ardından Uslu ve öğretim üyeleri ile öğrenciler çocuklara ağız bakım ürünleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sevgi Evleri'nde gerçekleşen programda, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından çocuklara diş bakımına dair bilgiler verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi yaptı.

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