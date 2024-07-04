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        Niğde'de 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trende yakalandı

        Niğde'de 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trenle seyahat ederken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:37 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:37
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        Niğde'de 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trende yakalandı
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        Niğde'de 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trenle seyahat ederken yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, 22 dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma dosyasından aranan, hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 62 bin 120 lira para cezası bulunan A.C.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ankara'dan Adana'ya tren bileti aldığı belirlenen zanlı, Kale Mahalle'sindeki Tren Garı'nda yakalandı.

        Ağabeyinin kimliğini taşıdığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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