Niğde'de 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trende yakalandı
Niğde'de 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trenle seyahat ederken yakalandı.
Niğde'de 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trenle seyahat ederken yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, 22 dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma dosyasından aranan, hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 62 bin 120 lira para cezası bulunan A.C.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'dan Adana'ya tren bileti aldığı belirlenen zanlı, Kale Mahalle'sindeki Tren Garı'nda yakalandı.
Ağabeyinin kimliğini taşıdığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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