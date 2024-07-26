Niğde Adliyesi'nde İşyurtları Satış Mağazası açıldı

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı.

Vali Cahit Çelik, adliye binası girişindeki mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, İşyurtları Kurumunun çok önemli işler yatığını söyledi.

Niğde'deki işyurtlarında hayvancılık, tarım ve mobilya sektöründe ciddi üretim yapıldığını belirten Çelik, bu anlamda işyurtlarının hükümlülerin rehabilitasyonu için önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

İşyurtlarında meslek öğrenen hükümlülerin, tahliye olduktan sonra kendi mesleklerini yapabilecek birer vatandaş haline geldiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu: "Şuna inanıyoruz, ekonomik durumu iyi, hali vakti yerinde ve işi gücü olan vatandaş daha az suça bulaşır. Bu anlamda hükümlü vatandaşlarımızın topluma kazandırılması konusunda çok önemli bir görev ifa ediyor. İşyurtlarının diğer bir önemli özelliği hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünlerin üretilmesinde önemli bir görevi yerine getiriyor. Diğer bir faydası ise piyasa şartlarına göre çok daha uygun maliyet ve uygun fiyatla piyasaya sunması. Bu anlamda da bu mağazanın burada açılması ilimizin açısından da önemli."

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de İşyurtları Kurumunun kuruluş gayesinin, ceza infaz kurumlarında infazları devam eden hükümlülerin meslek sahibi yapılarak, yeniden topluma kazandırmak olduğuna dikkati çekti. Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında ürettikleri ürünlerin açtıkları satış mağazalarında halkın beğenisine sunduklarını ifade eden Gezginci, şunları kaydetti: "Bu ürünlerimize çok büyük teveccüh olduğunu görüyoruz. Ürünler her türlü sağlık koşullarında, kalite standartlarına dikkat edilerek yapılmaktadır. Bu üretimlerle hükümlüleri adeta milli ve yerli ekonomiye katkı veren hem kendisine hem de ailesine destek olan bir noktaya getiriyoruz. Hükümlülerimiz ceza infaz kurumunda işyurtlarında çalışırken hem ücret alınmakta hem kısmi sigortaları yapılmakta hem de çalıştıkları alandan mesleki belgelerini alarak tahliye sonrası dönemlerinde de kendi işlerini yapacak ya da aynı sektörde çalışabilecek nitelikte kişiler haline dönüşmektedirler."