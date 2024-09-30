Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

        Niğde'de görme bozukluğu yaşayan hasta, kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de görme bozukluğu yaşayan hasta, kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

        Görme bulanıklığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 51 yaşındaki Mustafa Aybar'a, korneasındaki hastalığa bağlı olarak nakli yapılması kararlaştırıldı.

        Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer ve ekibi, Kayseri Şehir Hastanesi aracılığıyla Afyonkarahisar'dan temin edilen korneayı, başarılı bir şekilde Aybar'a nakletti.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çabalarıyla kentte ilk defa kornea naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Hastanın bugün taburcu edileceğini belirten Uslu, "Bundan sonraki süreçte de üniversite olarak Niğde'mize çok büyük katkılar yapacağız. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin öğretim üyeleri özellikle bu operasyonu yapan Ömer hocama, öğretim üyelerimize ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan da hastanın yaklaşık bir ay önce görme bulanıklığı ve gözde bir leke şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, muayeneler sonucunda kornea naklinin olması gerektiğine karar verildiğini aktardı.

        Kurdukları Kornea Nakil Merkezi üzerinden temin ettikleri kornanın hastaya başarılı şekilde nakledildiğine işaret eden İnan, "İlimizde ilk defa kornea naklini üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı takiplerimiz sonucunda bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Kontrol muayeneleri sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer de Niğde'de ilk organ naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Korna nakli olan Mustafa Aybar da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, doktorlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Tarlada çalışırken sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı
        Tarlada çalışırken sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı
        Niğde'de 37 kaçak avcıya 662 bin lira para cezası kesildi
        Niğde'de 37 kaçak avcıya 662 bin lira para cezası kesildi
        Niğde'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Niğde'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs takla attı: 4'ü çocuk, 5 yaralı
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs takla attı: 4'ü çocuk, 5 yaralı
        Niğde Valisi Çelik, Osmanlı'nın hayata geçirilemeyen ilk demir yolu projesi...
        Niğde Valisi Çelik, Osmanlı'nın hayata geçirilemeyen ilk demir yolu projesi...
        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü