Niğde'de kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

Niğde'de görme bozukluğu yaşayan hasta, kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Görme bulanıklığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 51 yaşındaki Mustafa Aybar'a, korneasındaki hastalığa bağlı olarak nakli yapılması kararlaştırıldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer ve ekibi, Kayseri Şehir Hastanesi aracılığıyla Afyonkarahisar'dan temin edilen korneayı, başarılı bir şekilde Aybar'a nakletti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çabalarıyla kentte ilk defa kornea naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın bugün taburcu edileceğini belirten Uslu, "Bundan sonraki süreçte de üniversite olarak Niğde'mize çok büyük katkılar yapacağız. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin öğretim üyeleri özellikle bu operasyonu yapan Ömer hocama, öğretim üyelerimize ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan da hastanın yaklaşık bir ay önce görme bulanıklığı ve gözde bir leke şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, muayeneler sonucunda kornea naklinin olması gerektiğine karar verildiğini aktardı.