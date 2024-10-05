Niğde'de bir okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımı bulunan deney tüpünün patlaması sonucu yaralanan Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K'nin (14) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Niğde'de bir lisede deney yapılırken patlayan deney tüpündeki sülfürik asit ve çinko karışımının üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi.

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