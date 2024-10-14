Niğde'de AK Parti'nin ilçe ve belde kongreleri sürüyor

Niğde'de AK Parti'nin 4 ilçe ve 3 belde kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, yazılı açıklamasında, 12 Ekim itibarıyla il ve ilçe kongrelerinin başladığını belirtti.

Bu kapsamda 4 ilçe başkanının güven tazelediğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Her kongre bizim için tazelenme dönemleridir. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde 4 ilçe ve 3 beldede kongrelerimizi gerçekleştirdik. Daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hem ülkemizin güçlenmesini sağlayacak hem de mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Bor, merkez ilçe ve il kongrelerimizi yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Kongrelerde seçilen başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."