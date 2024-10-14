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        Niğde'de AK Parti'nin ilçe ve belde kongreleri sürüyor

        Niğde'de AK Parti'nin 4 ilçe ve 3 belde kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:30
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        Niğde'de AK Parti'nin ilçe ve belde kongreleri sürüyor
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        Niğde'de AK Parti'nin 4 ilçe ve 3 belde kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, yazılı açıklamasında, 12 Ekim itibarıyla il ve ilçe kongrelerinin başladığını belirtti.

        Bu kapsamda 4 ilçe başkanının güven tazelediğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Her kongre bizim için tazelenme dönemleridir. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde 4 ilçe ve 3 beldede kongrelerimizi gerçekleştirdik. Daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hem ülkemizin güçlenmesini sağlayacak hem de mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Bor, merkez ilçe ve il kongrelerimizi yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Kongrelerde seçilen başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

        Özdemir, kongrelerde Ulukışla İlçe Başkanlığına İsmail Akyol, Çamardı İlçe Başkanlığına Resul Aladağ, Çiftlik İlçe Başkanlığına Ramazan Tekin, Altunhisar İlçe Başkanlığına Ahmet Baştürk, Kemerhisar Belde Başkanlığına Yusuf Kurt, Yeşilgölcük Belde Başkanlığına Hacı Mehmet Mert ve Kiledere Belde Başkanlığına Bülent Doğan'ın seçildiğini ifade etti.

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