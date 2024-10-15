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        Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:03
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        Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-13 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakaladı.

        Operasyonlarda, 176 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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