Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-13 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakaladı.
Operasyonlarda, 176 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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