Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 176 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-13 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakaladı.

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