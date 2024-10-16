Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde'nin Gümüşler beldesi Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uzan, belediyeye ait kafede düzenlenen programda, 7 aylık görev süresini değerlendirerek çalışmalarını anlattı.

Ardından basın mensuplarıyla Gümüşler Manastırı'nı gezen Uzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ziraat mühendisi olarak şimdi ise AK Parti'den belediye başkanı olarak beldeye hizmet edeceğini söyledi.

Uzan, belediye olarak Gümüşler Ören Yeri'nin tanıtımı konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti: