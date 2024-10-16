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        Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu

        Niğde'nin Gümüşler beldesi Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:32
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        Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu
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        Niğde'nin Gümüşler beldesi Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Uzan, belediyeye ait kafede düzenlenen programda, 7 aylık görev süresini değerlendirerek çalışmalarını anlattı.

        Ardından basın mensuplarıyla Gümüşler Manastırı'nı gezen Uzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ziraat mühendisi olarak şimdi ise AK Parti'den belediye başkanı olarak beldeye hizmet edeceğini söyledi.

        Uzan, belediye olarak Gümüşler Ören Yeri'nin tanıtımı konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Beldenin gelişimi ve kente katkı sağlamak için çevre düzenlemesi ve yeni yatırım projelerimize devam ediyoruz. Kuraklıktan dolayı beldemizin içme suyu problemini planlı sulamalarla çözdük. Geçtiğimiz hafta AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında beldemizin ihtiyacı olan çöp arabası, 50 çöp konteyneri ve 3 milyon lira hibe edildi. 5 yıllık hizmet süresince yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tüm Niğde protokolüne teşekkür ederim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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