Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Niğde'nin gelişmesinde muhtarların emeğinin büyük olduğunu belirtti.

Muhtarların yerel yönetimlerin omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, "Kentlerde mahalle muhtarlarımız, kırsalda ise köy muhtarlarımız kendi yörelerinin ihtiyaç ve sorunlarını en iyi bilen, vatandaşların taleplerini yerel yönetimlere aktararak, bu sorunların çözümüne katkıda bulunan hizmet yolundaki en önemli aktörlerimizdir. Bu anlamda muhtarlarımızın üzerlerindeki sorumluluk kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük ve önemlidir. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.