Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, Niğde'nin gelişmesinde muhtarların emeğinin büyük olduğunu belirtti.

        Muhtarların yerel yönetimlerin omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, "Kentlerde mahalle muhtarlarımız, kırsalda ise köy muhtarlarımız kendi yörelerinin ihtiyaç ve sorunlarını en iyi bilen, vatandaşların taleplerini yerel yönetimlere aktararak, bu sorunların çözümüne katkıda bulunan hizmet yolundaki en önemli aktörlerimizdir. Bu anlamda muhtarlarımızın üzerlerindeki sorumluluk kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük ve önemlidir. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu
        Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla buluştu
        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna grubu konser verdi
        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna grubu konser verdi
        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna konser verdi
        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna konser verdi
        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi
        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi