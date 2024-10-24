Niğde'de okul ve yurt kantinleri denetleniyor

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul ve yurt kantinlerinde denetim yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlıkça yıl boyunca yapılan denetim ve kontrollere ek olarak farkındalığı arttırmak amacıyla 2 hafta boyunca okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetim yapılacağı belirtildi.

Denetimlerle çocukların erken yaşlarda kazandığı sağlıklı beslenme alışkanlığının hayatlarının sonraki dönemlerini etkileyerek ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Okul ve yurtların kantin ve yemekhaneleriyle buralarda tüketime sunulan ürünlerle ilgili işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları taşıması, işletmede üretilen ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olması, yemek taşıma ve muhafaza koşullarını sağlaması hususları titizlikle kontrol edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.